國內首檔免疫醫療ETF─富邦基因免疫生技ETF在9／2獲准募集，富邦投信表示，該追蹤指數為「NYSE FactSet全球基因免疫生技指數」，該指數前三大持股中的莫德納與BioNTech，預計於9月份展開募集，每單位價格是15元。

富邦基因免疫生技ETF基金擬任經理人沈誌棠表示，富邦基因免疫生技ETF同時掌握當前最火熱的新冠疫苗題材與企業，並且著眼於產業發展重點與創新機會，同時透過產業供應鏈分析，全方面掌握生技產業從研發、臨床實驗、製造到服務提供之菁英企業。該ETF投資產業三大核心趨勢包括：1）解決當前所需：掌握新冠疫苗概念股順勢而起，爆發性成長；2）基因編輯之創新技術：獲得諾貝爾獎肯定，將對生技產業帶來破壞式創新；3）解決人口老化之重大醫療問題：政府政策推動，將有利於癌症免疫療法之創新與發展。

沈誌棠進一步指出，該ETF追蹤的『NYSE FactSet全球基因免疫生技指數』前三大持股中，莫德納2020年股價勁揚20倍、BioNTech也成長超過10倍。莫德納和BioNTech可以逆勢崛起，除了因為商機浮現，最重要的是創新技術的運用，加速了藥物與治療方式的發現與開發，才能迅速地搶攻新冠疫苗市場。

富邦投信表示，以該指數歷史表現觀察，由2014年12月指數基準日計算，截至2021年8月31日累積上漲344％，相較美股大盤S＆P500指數高出約220％報酬率，與市場投資主流科技股的Nasdaq指數比較，亦繳出120％的超額報酬率。由於在新冠疫情爆發前，生技產業的發展已是現在進行式，在疫情前（2015-2019年間）該指數上漲約150％，相較美股大盤指數S＆P500以及科技股色彩較重的Nasdaq指數表現皆明顯突出。

沈誌棠認為，莫德納與BioNTech的領先優勢，也不會因為進入後疫情時代嘎然而止。以研發癌症免疫療法為主要業務之BioNTech，也將持續把先進技術運用在癌症治療上。莫德納也將持續研發年度超級疫苗（Annual Supershot），尤其未來在新冠肺炎可能流感化下，仍對疫苗有強勁的需求。

為了讓投資人宅在家也能輕鬆完成開戶、安心申購，富邦投信表示，該投信也有推出網銀開戶的便利服務，只要1個工作日內就能完成，但尚未在富邦投信開戶的投資人，近期可先辦理網銀開戶，就能及時參與富邦基因免疫生技ETF開募。

(時報資訊)