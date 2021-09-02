【時報-台北電】永新-KY(4557)於9月8日14:30受台灣證券交易所邀請參加第一上市公司線上財務業務說明會，地點位於台灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號)。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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