【時報記者王逸芯台北報導】高通今(2)日宣布，將高通aptX Lossless音訊技術加入其已十分豐富的音訊產品組合中，aptX Lossless為業界認證aptX Adaptive的全新功能，也是Snapdragon Sound 技術具備的全新特色，該音訊技術預計於2021年底上市。

高通技術國際有限公司副總裁暨語音、音樂與穿戴式裝置總經理James Chapman表示，高通持續尋找各種方法協助客戶，提供全新的聆聽體驗，其中，無損音訊是指在數學上位元對位元的精確性，且沒有丟失音訊檔案，然而到目前為止，都尚未出現以藍牙技術提供這種音訊所需的位元率。隨著各大音樂串流服務開始提供大量的無損音樂資料庫，以及消費者對無損音訊的需求增加，故高通本次正式宣佈，高通預計於今年稍晚開始為客戶提供此實現藍牙耳塞式和頭戴式耳機支援CD無損音訊串流的技術。

Chapman也表示，根據高通2021年的State of Sound調查，音質是所有音訊設備中最關鍵的購買因素，這也顯示大眾對串流音訊的音質要求也日益提高。超過一半的受訪者追求無損或高解析度的音訊品質，更有64%的受訪者表示無損音質可能會影響他們購買無線耳塞式耳機的決定。目前只有手機、PC和平板等客戶端裝置支援無損音訊。透過在新一代的耳塞式和頭戴式耳機上支援無損音訊，將讓客戶建立產品差異性以及率先開發具備此功能產品的重要機會。

為了使藍牙無線技術能夠可靠地提供CD無損音質，高通aptX Adaptive搭配高通藍牙高速連接技術，能共同提供必要的可持續數據傳輸。這些技術得以無縫地共同運作，提供每秒超過1Mbit的速率，並能在壅塞的射頻環境中順暢地降低到每秒140kbits，將任何音訊中斷或雜訊出現的可能性降到最低，提供一致並可靠的聆聽體驗。

(時報資訊)