（中油110年榮獲「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards，AREA），一舉獲得「綠色領導獎」、「社會公益發展獎」兩項殊榮。圖／中油提供）

中油宣布今（110）年再度榮獲「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards，AREA），一舉獲得兩項殊榮，其中以推動「智慧綠能加油站示範站」奪得「綠色領導獎」；另在非洲查德礦區推動社會公益，提升當地經濟及改善衛生環境，獲得「社會公益發展獎」，顯見專注企業永續經營及企業社會責任的投入獲國際評審團讚賞。

中油表示，「亞洲企業社會責任獎」今年邁入第十一屆，目的在鼓勵亞洲企業善盡企業社會責任，並表揚永續績效優秀的企業，全亞洲今年共有超過110家企業參與角逐獎項，但受疫情影響，2日採線上方式舉辦頒獎典禮。

面對全球綠色經濟成長挑戰，中油持續轉型為綜合與潔淨能源供應角色，108年起以「產能、儲能、用能」三大主軸，陸續於台灣北、中、南、東建置四座「智慧綠能加油站示範站」，於加油站建置太陽能光電系統、儲能系統及電動機車充換電站，搭配智慧能源管理系統調節電力，獲頒「綠色領導獎」肯定。

中油指出，查德礦區是目前唯一自主經營的海外油氣礦區，於去年年初迎來第一桶油。多年來在查德不僅投入油氣開採，面對長期深陷貧窮及疫病困境、缺乏糧食及基礎教育資源不足的查德人民，秉持善盡良好企業社會責任的精神，捐助當地民生物資，改善因貧困帶來的各種問題；興建校舍、獎勵莘莘學子，給予孩童翻轉未來的教育機會；善用探勘專長，鑽鑿水井、引進義診，提升健康與改善衛生環境；提供當地工作機會、技能培力，促進且奠定查德經濟發展的基礎，也因在查德推動各種公益事蹟獲頒「社會公益發展獎」。

(時報資訊)