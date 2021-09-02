隨著5G時代的到來，鼎炫-KY（8499）旗下隆揚電子目前正進一步強化其垂直整合的版圖，2021年，隆揚電子成立了具COF級軟性基板的研發與生產團隊，往下一世代高度成長的5G高頻高速應用及線微細路制程所需的軟性銅箔基、EMI及軟性散熱領域進行布局，目前是全球少數擁有此一技術和實際生產經驗的團隊。

目前高頻高速應用產品的逐漸擴大及普及（如5G豪米波、USB3.1～4.0、HDMI2.0…），對於軟性高頻基材及EMI材料的需求也將大幅成長。由於美日廠商對此戰略材料是採取嚴格管控的壟斷策略，造成材料來源受限，發言權集中在國外少數上游廠商。在隆揚電子正式投產後，成功的往上游關鍵材料量產進行材料進口替代，可望打破美日少數廠商壟斷的情況。

Low Dk/Df、高頻EMI、超平坦銅箔、散熱是在高頻材料必備的元件功能，隆揚電子使用獨特的真空工藝技術，已吸引更上游的日本材料商主動尋求合作，利用複合材料工法與異業結合，已成功將其整合在隆揚電子5G複合新材料內。將以往需多種產品及制程組合的貼合、加工等迴圈工序，極大化的整合在少量的一、兩種產品上，使客戶的產品可以更薄、線路更細。同時還可以透過材料使用的精簡、製程道數的節省，更進一步降低總製造成本。

隆揚電子的5G市場布局，已經瞄準了車用電子，移動及穿載電子和醫用柔性電子等領域。5G新材料正式投產後，預計將會為集團的成長帶來新動能。

(時報資訊)

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