KPMG安侯建業2日出版《金融科技脈動 — 2021上半年度報告》指出，全球金融科技（FinTech）在併購、創投、私募的融資規模在2021上半年飆升至980億美元新高水準。

在閒置投資資金儲量、金融機構及其子公司的日益多樣化下，加上金融科技活躍於全球各地，投資金額從2020年下半年的871億美元增加到2021上半年的980億美元，刷新了過往紀錄。

根據報告顯示，2020下半年的反彈延續到了2021上半年，併購、創投、私募投資的表現非常強勁。在2021上半年，金融科技的估值仍然有非常高的成長空間，因為投資者持續認為該領域具有吸引力，而這可能是獨角獸誕生以爆炸式增長的驅動因素，今年上半年共有163個獨角獸誕生。同時KPMG也觀察到，從財富科技、監管科技到加密資產及數位網路安全等，各種金融科技行業的交易規模都在不斷增長。

KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師吳麟表示，目前金融科技產業最大的趨勢是多樣性，有很大一部分的原因是來自疫情的影響而推動的。

吳麟認為，支付領域正在超越個人對個人間的轉帳支付，解決方案涵蓋越來越多嵌入式產品、零售應用程式和生態系統平台，使支付領域在金融科技融資中處於領先地位。吳麟進一步說明，隨著全球疫苗接種覆蓋率的增加，金融科技和現有金融機構在疫情期間已經取得了前所未有的進展，企業應加速思考如何在布局未來的同時持續掌握最新市場趨勢。

KPMG安侯建業數位創新服務營運長賴偉晏指出，有鑒於數位交易的興起，以及隨之而來的網路攻擊和勒索軟體的增多，數位網路安全是投資者所重視的領域之一。

除了安全威脅、詐騙防範以外，KYC和無密碼驗證的安全管控也將越來越受到投資者的關注。賴偉晏表示，投資者對監管科技的投資興趣激增，因為這個新時代使公司更難控制欺詐和合規要求，因此他進一步預測2021下半年，針對數位網路安全的年度投資將有望創下全新的紀錄。

(時報資訊)