【時報-台北電】香港信報訊，大陸國務院日前召開常務會議，國務院總理李克強公開宣布，今年將新增支小再貸款額度3000億元人民幣，中小型企業甚至到微型企業均受惠。據了解，該筆貸款額度將支持銀行放貸給中小微企業及個體工商戶，與此同時，將發放更多惠小微信用貸款，並引導金融機構展開票據貼現及融資，人民銀行(央行)提供再貼現支持，緩解中小微企業占款壓力。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
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