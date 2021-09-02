【時報記者林資傑台北報導】工業電腦廠泓格(3577)2021年上半年營運動能暢旺，下半年力拚優於上半年，激勵近日股價上攻，8月30日觸及59.9元的逾10年半高點後翻黑，今（2）日開低後下跌2.64％，但鄰近午盤在買單敲進下放量急拉攻頂，終場大漲9.62％至58.1元，創下7年2個月高價。

泓格以發展遠端控制器及工控介面卡等零組件產品起家，近年聚焦工業4.0及物聯網2大主軸，以PC介面卡、遠端I/O模組、工業通訊、可程式自動化控制器、OEM/ODM等5大產品線，推出8大產業應用相關解決方案。

泓格去年營運雖受疫情影響而下滑，但公司去年初便積極購料提高庫存水位，主要考量產品生命周期長、需因應少量多樣的供應需求，並著眼於零組件供不應求狀況短期恐難解，藉此確保既有客戶訂單供貨，亦取得不少潛在客戶提前轉單。

泓格前7月自結合併營收13.49億元、年增達39.75％，續創同期新高。上半年稅後淨利0.75億元、年增達5.14倍，每股盈餘（EPS）1.42元，雙創同期次高。展望下半年，雖然缺料狀況開始有所顯現，但泓格看好產業發展趨勢，力拚營運優於上半年。

此外，泓格跨足醫療用熱塑性聚氨酯（TPU）材料新藍海市場發展新業務，斥資近4億元打造高分子材料工廠，於2019年11月落成試量產。雖然去年受疫情影響尚未帶來貢獻，但布局效益開始逐步顯現，近期獲得美商代理銷售合約，明年可望開始帶來貢獻。

據了解，泓格目前醫療用TPU已有2條產線，目前處於試量產階段，年底預計增加第3條產線，此次與美商簽署代理銷售合約，將鎖定中國大陸市場，看好明年將對整體營運開始帶來較明顯貢獻，且因毛利率達7～8成，有望顯著提升毛利率表現。

(時報資訊)

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