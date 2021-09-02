【時報記者王逸芯台北報導】電子權值股失守，台股今衝高到17523點後，挑戰頸線17600前賣壓出籠，指數在接近10:30後一路向下走跌，連續2個交易日走跌，季線不保，終場收跌154.23點、報在17319.76點、成交量為3473.56億元，指數收在今日最低點。

電子權值股多檔成為今日指數變盤的主要壓力，出量下跌，電子股成交比重逾6成，台積電(2330)整場陷入震盪，午盤後跌幅略為擴大，終場收跌0.98%、報在607元，聯電(2303)衝21年新高後回落，指數壓回平盤震盪，終場遭賣單調節收跌0.16%，最新有海通國際證券給予目標價90元。股王矽力-KY(6415)衝關4475元歷史新高後，股價壓回震盪，終場收跌0.58%、報在4260元；昨日強勢的IC設計今也同步出現修正壓力，杰力(5299)打到跌停，鈺創(5351)、新唐(4919)、敦泰(3545)也翻黑重挫、跌幅逾4%；面板股同樣也受到賣單調節，友達(2409)、彩晶(6116)下跌約2.5%，群創(3481)也跌幅逾2%。

鋼鐵股今漲多修正壓力也相當沉重，類股跌幅居冠、逾2.4%，新鋼(2032)收跌逾6%，燁興(2007)、春雨(2012)重挫逾5%，東和鋼鐵(2006)、聚亨(2022)、志聯(2024)也均下挫逾4%，還有春源(2010)、燁輝(2023)、中鴻(2014)、大成鋼(2027)、盛餘(2029)、威致(2028)、海光(2038)、官田鋼(2017)等也均跌逾3%。

航運股盤中逆勢走揚，市場愈乎押寶貨櫃三雄8月營收，長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)均漲幅約1%，小漲作收。散裝航運四維航(5608)上漲逾3%、裕民(2606)漲幅逾2%，中航(2612)、台驊投控(2636)、慧洋-KY(2637)也均上漲逾1%。航運業塞港、缺櫃狀況暫時難解，目前市況仍供不應求，加上即將步入產業傳統旺季，後續展望仍樂觀看待。

分析師表示，美國近日公布多項經濟數據皆有下滑跡象，顯示Delta新冠變種病毒升溫，使民眾對當前經濟狀況以及短期經濟展望變得較不樂觀。台股自低點以來反彈超過1200點，近兩個交易日回跌，目前台股已回到前波起跌點附近，但成交量未明顯放大，加上科技產業景氣第四季雜音頻傳，報價概念股價格鬆動，預期指數短線恐陷入震盪整理。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意