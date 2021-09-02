觀察主要固定收益資產的投資級債、高收益債、新興債及特別股今年以來表現，特別股漲幅明顯領先，凸顯穩健收益受市場資金青睞，因特別股發行產業的金融業基本面穩健向好，所發行特別股品質無虞，且具高息和存續期短優勢，可望持續吸引資金配置，適度配置可強化投資組合抗震與收益力。

投信法人表示，近期市場消息錯綜，全球景氣復甦態勢不變、歐美企業獲利表現亮眼支撐風險性資產表現，但變種病毒引發的疑慮，及市場關注聯準會政策動向，近期波動加大，因此投資布局上，挑選穩健績優的資產，更有助在市場動盪之際冷靜因應。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹指出，隨紓困方案逐漸到期，景氣復甦進入下半場，疫苗施打有助降低重症機會，就業市場改善及通膨壓力降溫，皆有助支持下半年全球景氣持續擴張，現階段市場流動性相當充裕，加上聯準會緩步退場已為共識，預料特別股將持續吸引資金關注，有助其維持多頭趨勢。

邱郁茹認為，雖然近期市場波動有放大趨勢，不過考量特別股因具有三點優勢，仍是當前穩健收益投資之建議標的，一是銀行業獲利前景可期，美國銀行業財報表現強勁，準備金釋放有助獲利增加，未來貸放活動復甦將有助銀行營收增長，在產業營運穩健向好之下，其所發行之特別股品質無虞。

二是特別股資金動能強勁，資金已連續五個月流入特別股，儘管利率曾於8月初反彈，然散戶資金並未出現如同年初的連續性外流，或因QE（量化寬鬆）退場已在預期內，殖利率彈升的機會也隨之下降，特別股短天期和高息收的特性更具配置吸引力。

三是利差收窄空間，現階段特別股利差仍明顯大於美國高收益債與投資級債，評價面相對具吸引力。均使得特別股後續有望吸引資金進駐。

(時報資訊)