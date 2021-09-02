【時報-台北電】陸股漲跌互見，依然是滬指獨強、創指最弱的態勢。稀土永磁板塊午後持續走強，包鋼股份、大地熊漲超7%，中國鋁業、北方稀土、五礦稀土等跟漲。鹽湖提鋰板塊異動拉升，西藏礦業漲停，西藏珠峰、西藏城投漲超5%，鹽湖股份、天齊鋰業等跟漲。證券板塊異動拉升，第一創業此前漲停，廣發證券漲超9%，浙商證券、國金證券、長城證券、光大證券等跟漲。
大基金頻拋減持計畫，導體晶片板塊午後持續走低，北方華創逼近跌停，樂鑫科技、芯源微、韋爾股份、賽微電子、全志科技、立昂微、兆易創新等個股繼續走低。
盤中，滬指報3585.47點，漲0.52%；深成指報14255.03點，跌0.41%；創業板報3139.33點，跌1.49%。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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