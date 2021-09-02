【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數214.57點，跌1.86點；總計242家漲、431家跌、98家持平；委買3818142張、委賣2750489張；總成交值1073.74億元。

(時報資訊)

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