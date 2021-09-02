【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數17319.76點，跌154.23點；總計185家漲、746家跌、64家持平；委買15217942張、委賣11518126張；總成交值3473.57億元。

(時報資訊)

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