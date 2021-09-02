副總統賴清德今日出席台灣淨零行動聯盟成立大會，他認為台灣淨零行動聯盟的目標相當具體，就是2030年達成企業辦公室據點100％淨零排放，2050年達成全台灣辦公室和生產據點100％淨零排放，相信未來會有更多企業響應，達成2050年碳中和的目標。

賴清德指出，台灣淨零行動聯盟有27家企業參與，包含傳統製造業、科技業、金融業、服務業，不僅有本國的產業，也有外國的產業，共占台灣4成GDP及2成碳排放，代表聯盟的成立舉足輕重。

聯合國世界氣象組織（WMO）發布報告指出，因為氣候變遷引發的洪災與熱浪等災難的次數，在過去50年增加了5倍，造成超過200萬人死亡，及高達3.64兆美元的損失。1983年衣索比亞的嚴重乾旱，造成30萬人死亡，為死亡人數最多的單一天災，而美國的卡崔娜颶風則為歷來經濟損失最慘重的天災。在今年2月，美國德州發生暴風雪；今年7月，河南鄭州及歐洲暴雨成災，這些情況都是空前未有的。另外，去年因為沒有颱風而使台灣發生大規模乾旱，這些都表示氣候變遷影響了全世界，也影響台灣。

賴清德認為，若要達到淨零目標，必須有幾個策略，第一，台灣的碳排放目標一定要明確，而且路徑要具體可行。總統蔡英文今年4月提出：「2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標」，揭櫫了台灣明確的碳排放標準。行政院蘇貞昌院長日前也宣布將2050碳中和納入法律，後續將由行政院相關部會、民間企業及社會大眾，共同討論出具體可行的路徑。

第二，要有綠色成長的戰略。不把因應氣候變遷的種種作為，當作是負面的影響或負擔，反而要將每一個來自國際社會的挑戰，都當做是台灣成長前進的動力。

例如日本政府已經宣布，未來10年內要投入2兆日圓以因應氣候變遷，讓日本產業轉型、經濟升級，並希望能帶動15兆日圓的民間研發投資。賴清德認為，認為台灣2050年訂定的碳中和目標，也需要政府的積極作為，帶動民間研發和投資，讓大家的力量能加倍成長。此外，企業也一定要協力，這也是「台灣淨零行動聯盟」成立的價值。

他指出，今年初有8家資通訊產業公司發起「台灣氣候聯盟」，希望能協助下游廠商共同往碳中和的方向發展。他認為，政府沒有辦法獨力完成碳中和的目標，民間也無法獨自面對國際社會的壓力，政府與民間必然要互相合作、相輔相成，將力量結合在一起才有辦法達成目標。

賴清德表示，台灣淨零行動聯盟成立的目標相當具體，希望推動企業於2030年達成辦公室據點100％淨零排放，2050年達成全台灣辦公室據點及生產據點100％淨零排放。他期盼未來能有更多企業響應，特別是中小企業加入後可以得到更多知識性、技術性及專業性的協助，相信2050年達成碳中和的目標指日可待。

(時報資訊)