花旗（台灣）響應集團2050淨零碳排目標，2日發布《2020年ESG報告書》，主動響應「公司治理3.0」，依循GRI永續性報導準則（GRI Sustainability Reporting Standards），並參照永續會計準則委員會（Sustainability Accounting Standards Board，SASB）兩大國際準則，系統性揭露永續面向，並以客戶影響力、員工影響力、金融影響力及社區影響力，闡述花旗2020年在ESG領域的成果。

花旗集團於2020年公佈《2025永續發展策略》，將透過2,500億美元融資協助企業加速轉型低碳經濟，同時加入「碳會計金融合作夥伴關係」（Partnership for Carbon Accounting Financials，PCAF），藉由發揮金融影響力，促進全球氣候解決方案，並進一步宣示2050年前完成淨零碳排的目標。」

花旗（台灣）表示，台灣團隊進一步將氣候行動延伸自年輕世代，攜手非營利組織推出「花旗台灣青年氣候培力行動」，舉辦氣候談判模擬工作坊，並邀請集團永續長與國內外重量級講者分享ESG及氣候趨勢，鼓勵年輕世代關注氣候變遷議題。

花旗（台灣）董事長莫兆鴻指出，推動淨零碳排結合金融核心能力，將資金引導至綠能科技、循環經濟等5+2新創產業，為台灣經濟挹注轉型新動能，2020年年底相關放貸金額新台幣588億元，居外商銀行第一。

在治理面向上，花旗成立ESG Taskforce由高階主管依據功能分組，籌組社會、環境、公司治理、產品服務、ESG溝通等小組，結合公司營運方針以及服務與產品發展策略，統籌花旗中長期在ESG各面向的發展目標，策劃推動企業永續成長。

在社會面向上，因應疫情衝擊，花旗及時啟動危機管理，制定各項積極且嚴謹的防疫措施，率先提供員工疫苗接種假及防疫照顧假，以及防疫補助津貼；同時推出紓困措施，協助客戶度過疫情難關，領先展延信用卡相關服務，升級客戶權益。此外，面對疫情引發的全球青年失業危機，花旗持續推動「在地青年培力永續工程」，串聯在地資源，推動全方位台灣青年培力，並聚焦台灣人口老化議題，將青銀共創的概念融入培力計畫。

(時報資訊)