【時報記者任珮云台北報導】市場對於美國QE Tapering節奏已有充分預期，但全球股市依然震盪，惟震幅縮小。永豐投信新金融商品部副總經理林永祥表示，投資人目前應將重心放在年底消費動能啟動，在此基調下，美科技成長股再衝高可期。

今天美股ETF中，以統一FANG+(00757)和永豐美國科技(00886)表現穩健。永豐投信新金融商品部副總經理林永祥表示，美國經濟正從擴張初期過渡到中期階段，整體景氣至年底仍呈現向上趨勢，歷史經驗顯示，在過渡階段，股市出現盤整為正常現象，然在穩健的基本面支持下，即使股市遭逢短線震盪，也無礙成中長線多頭行情，市場波動反而創造更具吸引力的進場機會，成長型科技股表現更值得期待。

永豐投信指出，全球製造業平均每4年為一個循環，美、中、台三國依照供應鏈生產角色，中國為全球供應鏈上游角色，台灣接續反映，終端需求在美國。近月美、中、台的製造業指數走勢分歧，儘管中國出現需求放緩，新訂單指數下行現象，台灣整體指數仍在高檔波動，美國客戶端存貨指數持續探底，從製造業循環觀察，美國終端需求仍強勁，製造業至年底續強無虞。

鎖定美國尖端科技標的FAANG的統一FANG+(00757)經理人袁永騰表示，尖牙股裡的成份股營收來源多元化，都有強勁基本面支撐，例如谷歌及亞馬遜受惠於雲端需求高速成長，臉書及推特有數位廣告需求推升，輝達是全球發展AI、電動車及半導體的關鍵上游企業，蘋果即將有新品上市，而阿里巴巴及百度的競爭優勢及營業模式不變，因中國監管風波衝擊股價，使得本益比已跌到低檔，吸引機構法人逢低買進。

(時報資訊)