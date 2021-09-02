【時報記者王逸芯台北報導】台聚家族的華夏(1305)、亞聚(1308)、台達化(1309)今日除息，受到台股盤中急殺逾百點衝擊，僅亞聚相對有撐，穩步邁向填息，華夏、台達化則呈現弱勢貼息。

華夏配發現金股利1.8元、股票股利0.5元，合計股利2.3元，開盤參考價35.8元，早盤儘管一度翻紅小漲，但隨即翻黑走低，盤中跌幅約1.6%，陷入貼息。華夏對於第三季看樂觀，目前PVC價格已經回升，市場剛性需求不差，華夏第三季將全產全銷，獲利會比第二季有相當幅度的改善，且第四季若無意外，也看好成長趨勢將持續。

亞聚配發現金股利1.2元、股票股利0.2元，合計股利1.4元，開盤參考價35.1元，在今集團除權息個股中最為強勢，股價最高達35.65元，漲幅逾1.5%，穩步邁向填息。

台達化配發現金股利2元、股票股利1元，合計股利3元，開盤參考價39.05元，今股價震盪走低，下跌約1.6%，呈現弱勢貼息。目前苯-SM及氨-AN的供給緊張可支撐ABS利差高於歷史均值，但法人也點出，2022年ABS利差大幅年減仍不可避免，有待持續觀察。

至於台聚(1304)則已經在7月27日進行除息，先前已經完成填息，今股價同樣回檔震盪，目前下跌約1.6%。

(時報資訊)

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