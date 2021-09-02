【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數215.04點，跌1.39點；總計211家漲、465家跌、93家持平；委買6634326張、委賣4564237張；總成交值946.84億元。

(時報資訊)

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