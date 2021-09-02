【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數17353.74點，跌120.25點；總計175家漲、752家跌、62家持平；委買26153682張、委賣18939455張；總成交值3006.95億元。

(時報資訊)

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