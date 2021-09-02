港交所主席史美倫今（2）日在港交所生物科技峰會上表示，港交所在今年來仍保持全球新股集資額首三位，首7個月新股集資額按年增長85％，新股集資活動理想。史美倫說，全球正經歷龐大的社會及地緣政治變化，香港始終是重要的國際金融中心，國際投資者對香港非常熟悉。
史美倫指，全球正經歷龐大的社會及地緣政治變化，香港始終是重要的國際金融中心。香港市場有多種吸引力，包括資金自由流動、強勁基建、法規完善、龐大的人才庫等，國際投資者對此香港常熟悉。
史美倫說，現時處於科技突破的一年，公開集資是為市場提供資金的重要渠道，港交所將繼續提升本港市場的廣度及深度，增強交易所的吸引力及競爭力，讓大陸及其他生物科技公司來港上市。
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