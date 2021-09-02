時間進入第三季尾聲，市場都在期待歷年第四季的銷售旺季行情，保德信投信指出，統計2010年以來全球主要指數的表現，MSCI世界指數第四季平均上漲4.16％，若進一步來看各指數漲幅，第四季向來以亞股與美股漲勢超前，亞股又以滬深300、上海綜合、日經225、印尼、印度股市漲勢相對亮眼，美股則是道瓊、那斯達克、S&P 500三大指數同時進榜。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，亞股與全球景氣高度連動，而第四季向來是全球購物旺季，國際包括感恩節、聖誕節、元旦新年，中國還有十一黃金週、雙11等節慶加持，在供應鏈拉貨與中國內需消費市場暢旺的雙動力帶動之下，讓歷年中國股市表現相較亞洲其他市場更為亮眼。

此外，許智洋指出，即使扣除去年第四季全球股市因為疫情跌深後的強勁反彈，包括滬深300與上海綜合指數自2010年以來的平均漲幅仍達6.66％、5.32％，遠高於MSCI世界指數同期3.22％的表現。

許智洋說明，雖然中國官方為了貫徹十四五計畫的「共同富裕」基調，近期頻頻加強產業的監管力道，包括教育、互聯網等產業均受到影響，引發中概股重挫，恐慌情緒導致A股承壓，然而，A股成分股主要以內需為主，部分產業仍受惠政府長期支持，且經濟基本面仍未受影響，整體跌幅仍較中概股輕微，待市場情緒宣洩後，A股有望回歸基本面表現。

再者，許智洋分析，隨著各產業監管規範陸續推出，為今年以來的重拳監管提供了法律依據，市場對政策利空消化能力亦將有所提升，短期可觀察高端白酒股價走勢作為指標，受益於經濟復甦及消費升級，白酒企業獲利今年普遍展現高成長，長期需求提升亦有機會帶動價格上行，且近日適逢中秋及國慶假期，白酒銷量可望提升，進一步支撐股價表現。

許智洋認為，滬深300指數自2月高點修正以來，目前本益比已回落至13.43倍，低於歷史均值，評價面具投資吸引力，另一方面，A股企業獲利今年持續獲得上修，預期全年可實現20％至25％的年增率，在低估值加上獲利成長驅動之下，又有第四季旺季行情加持，可望支撐A股下半年上漲。

(時報資訊)