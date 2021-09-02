全台房市火熱，其中台中不動產市場特別受到矚目，根據好時價分析台中市住宅類的交易資料，發現2012年8月以來，共有3.26萬個門牌出現2筆以上的交易紀錄，持有時間中位數為2.24年，賣房獲利的價差中位數為14.88%。

在台中市這3.26萬個門牌裡，2筆以上交易紀錄的占88.17%，3筆以上的占11.27%，兩者合計超過98%。以各行政區來看，轉售交易數量占比最多的行政區前5名分別為北屯區（占16.60%），持有時間2.17年、獲利13.73%，西屯區（占12.29%），持有時間2.52年、獲利12.74%，北區（占9.33%），持有時間2.18年、獲利17.99%，南屯區（占8.67%），持有時間2.68年、獲利11.92%，太平區（占8.57%），持有時間1.91年、獲利16.36%，占比合計逾5成5。

以上行政區中，太平區在台中市屬於房價基期相對低的區域，近年來台中市政府投入相關資源促進發展，受惠於台74線快速道路通車帶來的交通利多，以及太平新光重劃區的建設陸續進入與完工，使得太平區晉升為台中市房市交易熱絡的區域。

值得注意的是，以「持有時間」分群觀察重複交易案件，持有2年以內占44.68%，獲利為11.36%；持有2～4年占31.38%，獲利為15.00%；持有4～6年占16.58%，獲利為17.62%；持有6～8年占6.81%，獲利為29.73%；持有8年以上占0.56%，獲利為48.95%。持有2年以內就轉手獲利出場的比例將近一半，且持有時間中位數僅半年，可見台中市房市投機與炒作風氣的盛行，未來房地合一稅2.0是否能有效打擊投機炒作，值得多加關注。

好時價與清華大學合作，將這些重複轉手交易資料，運用「重複交易法」模型編製房價指數觀察漲跌。在2021年7月，台中市的房價指數為158.69，與9年前相比漲幅達70.52%，而北屯區、西屯區、北區、南屯區的漲幅分別為81.90%、52.07%、78.99%、54.30%，皆高於全國的41.25%，顯見台中市近年的漲幅力道。

全球居不動產情報室總監陳炳辰說明，因為各物件坐落社區位置有高低樓層、景觀面向等差異，因此要若以單一，或少數的成交物件價格衡量社區身價容易偏頗，針對這點便能用歷次移轉明細克服，也就是同一戶若歷經多次轉手，則每次轉手價格都會歸納揭露，讓該社區行情漲跌情勢更客觀的表現出來。

(時報資訊)