農曆鬼月竟罕見湧現購屋潮？！據住展雜誌2日最新公布的房市調查顯示，受疫情緩和助攻，看屋人潮又回流了，房市買氣也迅速強彈，月增幅達7成之多！呈現淡季不淡，「928檔期」有機會持續升溫。

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，8月分數續增至38分，較7月（32.6分）勁揚5.4分，分數連續兩個月走升，對應燈號則連兩個月亮黃藍燈。

風向球六大構成項目中，只有待售建案個數一項分數下滑，預售推案量、新成屋戶數、議價率、來客組數與成交組數等五項分數全都上揚。

住展雜誌研發長何世昌表示，風向球六大構成指標中，來客組數與成交組數連袂大幅彈升，且已連兩個月上揚，顯示疫情趨緩之後民眾看屋、與購屋信心已經回復；若接下來疫情持續受控，房市將往復甦之路前進，風向球可望朝綠燈逐漸靠攏。

何世昌表示，目前房市市況，是「禁忌擺一邊」，建商有案就推。

8月預售屋推案量逾650億元，單一案量逾15億元以上的指標案，為新北市-新店「聯上澐朗」、中和「欽禾」、土城「安和琉域」、新莊「長虹PARK32」、五股「麗寶微風花園」、桃園市-桃園「昭揚天寬」、「嘉璟一品硯」與「天濶」、新竹竹北「富宇御琚」等案。

何世昌分析，農曆民俗月期間，往年成屋推案通常很少；但今年民俗月，碰上本土疫情爆發，國人體會到「疫情比鬼還可怕」，部份建商也不顧傳統禁忌、有案就推；購屋觀念相對傳統的宜蘭、基隆與桃園等地，竟罕見在鬼月期間推出10幾個成屋建案。

由於建商推案意願提高，使8月新釋出的成屋案戶數推升至約5百戶，單一案量逾15億元以上的指標案為新北市五股「春城愛」。受到推案量增加的影響，8月待售住宅建案個數增加至1千3百多個，分數因此下降。

在議價率方面，由於建案成交價普遍上漲的緣故，8月議價率降至12％以下，議價率分數止跌回升。

至於市況方面，消費者也頗為捧場。8月住展風向球追蹤的指標建案平均來客指數升至24組／週，較7月增加7.9組／週，月增幅約49％，已連續兩個月正成長。

在成交組數方面，8月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數走高至2.4組，較7月增加1組／週，月增約71％。

何世昌指出，8月新建案市況明顯呈現「淡季不季」的態勢，來人與成交都明顯成長，消費者考慮期也出現稍微縮短的跡象，只要價位合理、口碑好的建案，銷售速度正在加快，板橋甚至出現秒殺建案。

（農曆鬼月湧現購屋潮？！最新市調顯示，疫情緩和，房市買氣強彈7成！圖／蔡惠芳）

(時報資訊)