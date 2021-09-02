港股大盤恒生指數2日早盤開盤大漲，上午一度漲逾300點，但自10時開始漲幅不斷收斂，11時甚至一度轉跌，最終上午收盤恒指僅漲19點、漲幅0.08％，報26,047.95點，成交額1,027.58億港元。

科網股2日走強，恒生科技指數上午收盤漲1.44％，被納入港股通名單的快手一度大漲逾10％，上午收漲6.25％。百度漲5.5％、嗶哩嗶哩漲近5％、阿里巴巴漲2.3％、騰訊漲1.6％。

線上教育股漲幅也居前列，新東方在線漲11.59％、新東方漲逾4％、卓越教育集團漲近4％。

陷入債務危機的中國恒大2日上午股價持續大跌，期間跌幅擴大，上午收盤跌4.97％報4.01港元，股價持續創2015年以來低點。

(時報資訊)

#港股

主要市場指數

紐約道瓊
35400.48 +87.95(0.25%)
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S&P500
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Nasdaq
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費半指數
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日經225
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南韓KOSPI
3175.85 -31.17(0.97%)
17:01
香港恆生
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上證指數
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深圳成指
14277.34 -36.75(0.26%)
16:29
英國FTSE
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法國CAC
6764.47 +5.78(0.09%)
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德國DAX
15823.47 -0.82(0.01%)
21:51

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