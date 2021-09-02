【時報-台北電】2日A股三大指數開盤集體走跌，光伏板塊大幅拉升，煤炭板塊持續強勢，特高壓、工業母機、電力等板塊拉升走高；中船系個股集體回檔，半導體晶片股持續低迷，啤酒、家電等板塊走弱。盤中創指跌幅擴大超1%，氟化工、磷化工等化工股回暖，鋼鐵、碳中和、氫能源板塊活躍；食品加工、數字貨幣板塊表現低迷。光伏板塊是盤面主角，晶科科技、愛康科技、林洋能源、正泰電器、明陽智能等多股大幅上漲。
午間收盤，滬指漲0.55%，報3586.65點；深成指跌0.32%，報14268.90點；創指跌1.21%，報3148.15點。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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