【時報記者郭鴻慧台北報導】松瑞藥(4167)今日除權息，每股配息0.133元、配股0.532元，開盤參考價為22.45元，公司的厄他培南獲巴西藥證，下半年營運樂觀，在填權息路上狂奔。

松瑞藥厄他培南針劑產品的全球佈局已見到初步成果，在中南美洲最大的巴西市場，巴西官方(ANVISA)已通知取得藥證，目前進行上市銷售的準備工作。預期今年下半年將簽訂歐洲、亞太市場的授權合約，在南科廠產能持續去瓶頸下，能夠順利配合新市場上市銷售需求。

松瑞藥指出，下半年將有許多新的業務機會，美國厄他培南(Ertapenem)及美洛培南針劑產品陸續有新的GPO需求開出，松瑞藥的厄他培南原廠(Merck)產品在美國市占率仍有5%，再加上由Merck供貨的AG(Authorized Generic；原廠授權銷售廠商)市占率仍達30%以上，顯示市場中若有供貨穩定的學名藥，便有取代原廠相關產品共約35%市占的可能。

松瑞藥與美國銷售夥伴(Apotex & Sandoz)，將持續積極拓展更多GPO客戶，繼續推升厄他培南及美洛培南的美國市占率，公司對於今明兩年營收及獲利表現樂觀以待。

(時報資訊)

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