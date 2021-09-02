【時報記者王逸芯台北報導】美律(2439)在MEMS(微電機)麥克風領域急速成長，除跨入智能運動、商用電商以及智能居家外，最新更取得進入車用供應鏈的兩大門票，隨著自駕車市場持續成長，長線有機會扮演美律營運貢獻的新一股動能。

美律MEMS麥克風領域屢傳捷報，該領域上半年營收比去年同期成長160%，總裁黃朝豐指出，今年MEMS麥克風除在消費性娛樂市場表現亮眼外，更一舉跨足智能運動、商用電聲、智能居家三大市場，後續發展值得市場期待。

黃朝豐指出，未來的電聲產品，將不僅侷限在耳機或揚聲器上，美律有豐沛的電聲技術基礎，將更多元發展，將聲學技術運用在各不同的領域。

美律麥克風事業部主管張朝森指出，今年上半年因疫情因素，帶動視訊系統及居家應用廠商的需求上升。在遠距辦公的趨勢下，商務通訊系統客戶對麥克風品質及數量的要求愈加提升；而由於居家時間延長，更帶動智能音箱、智能遙控器、電競耳機及智能運動等宅經濟發展，在市場強大動能的推波助瀾下，美律得以獲得新市場訂單。

張朝森進一步，美律麥克風之所以獲得眾多新客戶青睞，主要有兩大原因，一為MEMS麥克風搭配ANC演算法具有超寬頻特性、相位集中、高動態區間等超乎水準的優異表現；此外，領先業界的封裝技術使麥克風體積小，讓客戶更彈性的設計不同屬性的產品，超越消費者期待。

根據波士頓顧問公司(BCG)預測，2025年全球自動駕駛車市場銷售上探420億美元，至2035年市場規模更翻倍成長。隨自駕車市場的爆發性成長，美律MEMS麥克風已積極取得進入車用供應鏈的兩大門票，即AECQ100/103(Automotive Electronics Council)，以及符合零失效(Zero Defect)的供應鏈品質管理標準ISO/IATF 16949規範，產品可靠度受國際重視，能提供客戶高品質的服務。

(時報資訊)

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