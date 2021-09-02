【時報記者任珮云台北報導】國際信用評等機構穆迪（Moody's）宣布調升富邦金(2881)暨旗下子公司富邦金控、富邦人壽、富邦證券、富邦華一銀行等公司展望由「負向」調整為「穩定」，富邦產險、台北富邦銀行評等及展望則維持「穩定」。穆迪指出，本次調升富邦金控與子公司展望，主要為反映富邦金控旗下最大的子公司富邦人壽在經營環境趨於穩定，其透過負債及資產端的操作，有效減緩低利率及資本市場波動帶來的衝擊，預期未來12-18個月富邦人壽將維持穩定營運及強健資本水準。

穆迪表示，面對低利環境，富邦人壽積極進行產品與投資管理，緩解市場動盪以及負利差風險，此外在避險成本改善及資本利得優異表現下，帶動富邦人壽獲利強勁成長，2020年、2021年上半年投資利差為正。另一方面，隨著股市反彈，股票未實現收益增加，富邦人壽市值也同步提升，而富邦人壽今年6月份資本適足率(RBC)達333%，遠高於規範的200%。穆迪進一步指出，富邦人壽的業務和財務表現，受到今年5-7月期間新冠病毒病例數激增影響程度較低。

穆迪指出，人壽為金控主要子公司，人壽展望調整帶動金控展望上調，而由於金控展望調整，也帶動富邦證券及富邦華一銀行展望上調，此外，富邦華一銀行的資產品質及營運能力亦有望受惠中國大陸市場的復甦，預計其資產品質、資本結構、獲利能力和流動性在未來12-18個月內可望持穩。

富邦金控今年前7月稅後淨利達1,061.84億元，較去年同期大增109.3%，累計前7月獲利已超越去年全年獲利，每股盈餘(EPS)突破10元大關為10.1元，雙雙創下歷史新高，續居金控每股獲利王寶座，金控總資產更首度突破10兆元大關，子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前7月獲利也同步寫下歷史新高。富邦華一銀行資產規模持續穩步提升，今年上半年存、貸款同步成長，推升資產規模年增9.1%，今年上半年稅後淨利為人民幣2.19億元，受惠於存放款結構優化及資金成本控管，淨利差年增45bps；資產品質控管得宜，逾放比也優於去年同期表現。富邦華一銀行並於6月底完成人民幣10億元增資，預期將挹注新的成長動能，增資後北富銀、富邦金持股比例分別為58%、42%。

(時報資訊)

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