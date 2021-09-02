中國外匯交易中心（CFETS）公布人民幣外匯月度統計數據顯示，8月人民幣即期成交按月下降10.3％至人民幣（下同）50,637.9億元，創半年來新低。

數據顯示，8月人民幣即期成交規模50,637.9億元，創6個月來新低。成交額占銀行間外匯市場即期成交的比重為96％，創4個月來新低。8月人民幣遠期成交按月大減逾四成至479.6億元，亦創6個月新低。

8月人民幣期權成交月增6.2％至4,742.5億元，創三個月新高。8月人民幣外匯掉期成交116,490.1億元，月減1.4％。

整個8月人民幣兌美元即期、外匯掉期、遠期和期權累計成交17.2兆元，月減4.2％。

(時報資訊)

#人民幣 #外匯 #CFETS #中國外匯交易中心

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