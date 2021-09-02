【時報記者沈培華台北報導】台積電漲價，顯示供不應求的狀況，市場預期，晶圓代工價格看漲到2022年，世界（5347）今年第三季營運可望再創新高，隨著代工價格持續看漲有利明年業績再創新高，今早股價一度大漲8.5元至159.5元再創新天價。

隨著晶圓代工需求持續增加，世界先進7月合併營收月增2.9%達36.77億元，較去年同期成長35.7％，創下單月營收歷史新高，前7個月合併營收230.13億元，較去年同期成長22.5％，改寫歷年同期新高紀錄。

世界先進預估第三季合併營收介於115～119億元之間，較第二季成長13.2～17.2%之間，續創季度營收歷史新高，平均毛利率將提升至44～46%之間，毛利率將再創新高。本季營收及獲利均創下歷史最佳成績。

目前全球晶圓代工產能供不應求，晶圓代工龍頭台積電決定全面調漲晶圓代工價格，且市場預期晶片缺貨問題可能將延續2022~2023年，法人看好8吋晶圓代工廠世界先進也可望持續漲價。加上晶圓三廠新產能將在明年中到位，有利2022年營運再締新猷。

世界先進第二季業績創新高，營收101.56億元，季增10.6%，隨著報價調漲，加上產品組合優化，第二季毛利率達40.89%，較第一季拉升2.79個百分點，稅後淨利26.02億元，季增17.5%，同創歷史新高，稀釋每股盈餘1.58元。

世界先進上半年總營收193.35億元，年增20.3%，毛利率39.57%，較去年同期拉升7.47個百分點，稅後淨利48.15億元，年增62.8%，稀釋每股盈餘2.92元。

(時報資訊)

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