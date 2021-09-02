特斯拉執行長穆斯克 1日（周三）表示，受到全球供應鏈吃緊影響，Roadster跑車出貨時間將延一年，預計2023年推出。

穆斯克1月曾暗示，原訂去年推出的Roadster要到2022年夏末才會上市。

不過穆斯克周三在推特發文指出，「2021是供應鏈超級瘋狂短缺的一年，就算我們有17款新產品，也沒辦法出貨。假使2022年沒有出現超大意外，新款Roadster應可在2023年交貨。」

福特、本田、通用、福斯等全球大型車廠也都面臨晶片荒的困境，迫使業者暫停部分產線。

穆斯克一年前受訪時曾提到，Roadster在產品中的優先性較低，形容該車款是「甜點」。他當時說：「我們必須先取得肉、馬鈴薯和蔬菜才行。」

(時報資訊)