儘管大陸官方有意抑制煤炭等商品價格，但2日早焦煤焦炭期貨主力合約仍雙雙觸及漲停，帶動陸股上煤炭族群上演漲停潮。

陸股上，安源煤業、平煤股份、山西焦化、山西焦煤、雲煤能源、晉控煤業等標的現報漲停。淮北礦業、盤江股份漲近9％。

儘管大陸國家發改委等部門在8月底時頻頻喊聲，有意壓抑煤炭價格，但在股市期市上煤炭標的近日仍然大漲不停。

此前華西證券預估，在需求旺盛和全產業鏈庫存低的狀況下，短期煤炭仍將處於高價區間。同時，電廠在未來煤礦增產預期下，預計放緩忘記的採購節奏，轉移至後續的淡季補庫，所以判斷即將到來的淡季並不淡。安信證券也預估，雖然夏季用煤高峰接近尾聲，但港口和電廠的庫存仍偏低、9月東北電廠冬儲在即，煤價仍有支撐。

(時報資訊)