代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，8月分數續增至38分，較7月（32.6分）勁揚5.4分，分數連續2個月走升，對應燈號則連兩個月亮黃藍燈。其中來客組數與成交組數連袂大幅彈升，且已連2個月上揚，顯示疫情趨緩之後民眾看屋、與購屋信心已經回復；若接下來疫情持續受控，房市將往復甦之路前進。

8月預售屋推案量逾650億元，單一案量逾15億元以上的指標案為新北市-新店「聯上澐朗」、中和「欽禾」、土城「安和琉域」、新莊「長虹PARK32」、五股「麗寶微風花園」、桃園市-桃園「昭揚天寬」、「嘉璟一品硯」與「天濶」、新竹縣-竹北「富宇御琚」等案。

受到推案量增加的影響，8月待售住宅建案個數增加至1300多個，過去民俗月的成屋推案通常很少，但本土疫情爆發之後，國人體會到疫情比鬼還可怕，部份建商也不顧傳統禁忌、有案就推；購屋觀念相對傳統的宜蘭、基隆與桃園等地，竟罕見在鬼月期間推出十幾個成屋建案。由於建商推案意願提高，使8月新釋出的成屋案戶數推升至約5百戶，單一案量逾15億元以上的指標案為新北市-五股「春城愛」。

至於市況方面，消費者也頗為捧場。8月平均來客指數升至24組／週，較7月份（16.1組／週）增加7.9組／週，月增幅約49％，已連續2個月正成長。來客組數表現較好的區域為台北市南港、新北市三重、新莊、林口、板橋、鶯歌、土城、桃園市中壢、桃園、龜山等地。

另，8月指標建案平均成交組數走高至2.4組，較7月份（1.4組／週）增加1組／週，月增約71％。成交組數表現較好的區域為台北市中山、南港、新北市板橋、土城、新莊、鶯歌、桃園市中壢、桃園、新竹縣竹北、新竹市東區與北區。

8月新建案市況明顯呈現淡季不季的態勢，來人與成交都明顯成長，消費者考慮期也出現稍微縮短的跡象，只要價位合理、口碑好的建案銷售速度正在加快，板橋甚至出現秒殺建案。只有台北市因絕大部份建案恪守預約制與分流看屋，以及相對低總價產品嚴重缺貨，市況未能大幅成長。若平順的市況延續到房市928檔，風向球分數可能再往上攀高，將有機會挑戰綠燈。

【何世昌小檔案】

★現職：住展雜誌研發長

★專長：房地產市場分析、新建案市調

★經歷：住展雜誌企研室經理

(時報資訊)