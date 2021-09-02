大陸交通運輸部1日會同中央網信辦、工業和信息化部、公安部、國家市場監管總局等5個部門，對T3出行、美團出行、曹操出行、高德、滴滴出行、首汽約車、滴答出行、享道出行、如祺出行、陽光出行、萬順叫車等11家網約車平台公司進行聯合約談。

約談中強調，各平台公司要排查自身問題，立即整改。要加快推進合規化，制定切實可行的網約車合規化工作方案，明確時間表、目標和工作措施，特別是要提出到今年年底前，車輛、駕駛員合規化工作的具體目標。

各網約車平台公司也表示，將按照約談要求，全面查找存在問題和風險隱患，扎實做好整改工作。

根據網易新聞報導，約談指出近期部分平台公司通過多種行銷手段，惡性競爭，並招募或誘導未取得許可的駕駛員和車輛「帶車加盟」，展開非法營運，擾亂公平競爭市場秩序，影響行業安全穩定，損害司乘人員合法權益。

約談要求，各平台公司要檢視自身存在的問題，立即整改不合規行為。第一是堅守合規經營底線，落實平台、車輛和駕駛員「三項許可」，做到「平台持證經營，車輛持證載客，司機持證上崗」，並立即停招且加快清退平台既有的不合規車輛和駕駛員。

第二是維護公平競爭市場秩序，各平台需強化公平競爭意識，不得利用資本惡性競爭、無序擴張，不得排除和限制競爭，不得擾亂正常市場秩序。

第三是保障人員合法權益，要在增加社會就業發揮積極作用，並保障駕駛員獲得合理勞動報酬和休息時間；規範定價行為，降低抽成比例，並主動向社會公佈。。

第四是落實安全穩定主體責任。各平台公司要履行企業主體責任，對可能引發不穩定風險的經營行為全面排查和整改，除暢通駕駛員表達訴求管道，也要強化駕駛員背景核查和安全教育，保障乘客安全。

第五是保障使用者資訊和資料安全。各平台公司要嚴格落實使用者資訊和資料安全相關法律法規要求，在使用者資料收集、傳輸、存儲、處理要依法建立相關安全管理制度。

(時報資訊)