貨櫃三雄長榮、陽明及萬海股價在7月出現超過40%的崩跌，隨後遲遲無法向上攻堅，多在低檔盤整，讓不少投資人哀鴻遍野，不過有網友透露，即使自己帳面已慘賠138萬仍不願賣出船票，一來是相信航運仍有翻轉可能，二來他是用先前從股市賺的236萬拿去買航運股，這一波虧損只是從大賺變小賺，並附上對帳單證明所言不假，文章曝光後，引起網友們熱烈討論。

三雄股價曾在7月初衝上新高，長榮最高站上233元，陽明飆到234.5元，萬海最高則是353元，但隨後出現劇烈回檔，近兩個月走勢疲軟，昨（1日）收盤價長榮128.5元、陽明125元、萬海則是248.5元。

儘管如此，還是有投資人堅持一張不賣，該名網友在PTT論壇上發文表示，自己在7月初買進10張長榮，價格為229.5元，另外在140.5及128.5元各買5張，此外還有6張190.5元與4張94.2元的陽明，總共持有20張長榮均價182元，10張陽明均價151.9元。

然而買在最高點的他，歷經2個月的震盪已慘賠138萬，不過在此狀況下，原Po還沒有認賠殺出的打算，主要原因在於，他認為以星航運（ZIM）股價還有50美元（約新台幣1400元），若國際航運股價仍維持住，貨櫃三雄還有向上挑戰的空間。

此外，他也透露自己之所以不急著出清股票，在於他是將先前從股市賺進的236萬拿去買航運股，這段時間才能忍受得住虧損。

有趣的是，當其他網友好奇他選在高點進場原因時，原Po也留言解釋，「會買在229就是腦袋想著eps30乘8抓個245再下車，結果被套，所以我非常後悔，以為自己眼光很好，其實只是韭菜。」

文章一出引起網友們熱議，「手骨粗的閒錢，還能用攤平之術」、「本多終勝才能大賺小賠」、「還可以啦，今年還是賺啊，就是最後一趟被套了」、「可以輕鬆看待負損益一百多萬，其實也讓人羨慕」、「這進出的數字，先跪了」、「大賺變小賺而已，重點是本很厚」。

(時報資訊)

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