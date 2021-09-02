【時報記者任珮云台北報導】截至今年上半年，美國M2廣義貨幣供給狂增33%，隨著現在經濟已重回強勁擴張軌道，聯準會主席鮑爾在上周末的全球央行年會中宣布，今年底以前將開始逐步減少購債規模。第一金全球高收益債券基金經理人呂彥慧表示，聯準會考慮縮減購債，目的是避免經濟過熱，並且為下一次的衰退預留空間。雖然整體資金動能仍舊相當充沛，但也意味著，過去一年多來的資金盛宴即將結束，多少會造成投資人不安情緒。

呂彥慧表示，觀察2013年最近一次聯準會縮減購債經驗，在政策定案前一年，美國10年期公債殖利率明顯走升，導致公債、投資級債震盪加劇，表現備受壓抑，而具有利差保護的高收益債券卻大相逕庭，不僅未受利率走升影響，更逆勢突圍領漲。

而高收債中，因歐洲央行持續執行1.85兆歐元的緊急抗疫購債計畫，直到明年3月底；加上GDP、通膨率等經濟數據優於預期，企業財務體質也大幅改善，因此建議投資人在聯準會縮減購債之際，適時布局歐高收，抵禦震盪風險。

富達國際宏觀及策略配置全球主管Salman Ahmed表示，整體而言，全球央行年會中，關於縮減購債時程並沒有太多新的資訊，除非經濟數據出現重大意外，否則聯準會可能利用9月會議釋出縮減購債的初步信號，至於正式宣布時間表和縮減速度，則將等到今年11月或12月。透過斷開縮減購債與升息兩者的時程，鮑爾讓聯準會在購債結束後的政策選項多出一些彈性。這看來是明智之舉，因為疫情相關不確定性及其對經濟的影響仍揮之不去，且縮減購債本身對整體金融情勢有何影響亦仍未可知。此外，兩項政策措施的實施時程脫鉤，也可能有助暫時消弭聯邦公開市場委員會內部的分歧，因為鷹派成員傾向今年即可開始縮減購債並於2022年升息，而鴿派成員則傾向再等等。

(時報資訊)