由於石油輸出國家組織（OPEC）與盟友決定維持逐步恢復產量的政策，受此影響，國際油價2日（周四）下挫。

布蘭特原油周四在亞洲早盤跌落0.52美元或0.7％，報每桶71.07美元，周三略跌0.04美元作收。美國原油走低0.56美元或0.8％，報每桶68.03美元，前一日上升0.09美元收作。

OPEC和俄羅斯等產油國組成的OPEC+ 1日（周三）同意逐漸恢復先前減產規模，依照先前規劃，日產量逐月增加40萬桶。

Rystad Energy石油市場主管Bjornar Tonhaugen指出，以最新啟動對抗變種病毒的封鎖來看，需求成長能否如同OPEC+以及市場人士預期迅速，仍是未定數。

(時報資訊)

#OPEC+ #OPEC #原油

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