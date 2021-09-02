【時報編譯張朝欽綜合外電報導】瑞典鋼鐵製造商SSAB周三表示，將與戴姆勒集團旗下賓士汽車合作，將「無化石燃料」鋼材導入汽車生產，並計畫在明年為賓士汽車的車身提供原型組件。
SSAB計畫在2026年以商業化規模向市場供應無化石燃料的鋼材，主要是在鋼材的生產過程中，以電力和氫能源取代傳統煉鋼使用的焦煤。
賓士預計，到2039年其客用汽車生產將在整個價值鏈上實現碳中和，力壓特斯拉，為汽車業生產過程的綠化設下里程碑。
SSAB也在今年六月與富豪汽車(Volvo)合作，共同發展汽車業的無化石燃料鋼材。
(時報資訊)
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