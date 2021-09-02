事隔8年，台灣將再度舉辦銀行銀行國際監理官會議（ICBS）。金管會在2013年首度舉辦銀行國際監理官會議，據知情人士透露，如今時隔8年，這場具高度代表性的國際級金融監理官會議將再度由台灣政府出面主辦，對此金管會已責成兆豐銀出面進行籌辦作業對外邀請近20個國家金融監理官參加該場會議，今年因為防疫的關係，將以視訊召開國際監理官會議，並預計在本月份登場，而隨著這場大型國際盛會召開，並由台灣主辦，金管會是否將再一步在雙邊會談時，與我國金融交流深入的國家簽署MOU，已高度引金融圈矚目。

據了解，目前兆豐銀所邀請的國家，主要以國銀有在海外設點的國家為主，包括新南向如新加坡、馬來西亞、越南、澳洲、新加坡、印尼，以及歐洲的倫敦、巴黎、阿姆斯特丹，以及美國、加拿大、中美洲的巴拿馬之外，香港與大陸監理機關亦受邀，金管會主委黃天牧也將親自主持9月這場盛會。

據了解，今年的國際監理官會議重點主要有四大，一是關於洗錢防制的最新動態，二是關於金融業風控執行的最新情況，三是Fed貨幣政策對於全球匯利率影響以及資金移動所產生的金融曝險風險如何因應，尤其是在這些市場變動牽引投資、聯貸等授信曝險部位的信評調降，反過來對銀行業增加的風險將如何因應，四則是如何因應日益高漲的環境永續呼聲，來要求銀行業在風控面、財務揭露面更力行TCFD、SASB等相關的國際準則要求。

國際銀行監理官會議主要是1979年由巴賽爾銀行監理委員會創立，以各國金融監理官對於重要金融監理議題交換意見，促進國際銀行監理合作，力促全球金融業穩健發展為宗旨，這場大會二年一度舉行，已成國際慣例，來參與的全為各國金融監理機關及國際金融組織高階主管，金管會曾在2013年首度主辦該場會議，而當時的承辦銀行，正是兆豐銀行，時隔8年，再度由台灣主辦，此次金管會亦選兆豐銀出面挑大樑籌辦。據了解，在8年前由兆豐銀主辦時，除了金管會與各國監理官所舉行的閉門會議之外，兆豐銀亦有安排相關的銀行簡報，並由各國監理官前來參訪兆豐銀，包括當年在歐債風暴期間，兆豐銀如何能全身而退沒有投資損失，以及海外擴張計畫，海外監理官都展現高度的了解興趣，而在今年，兆豐銀紐約分行如何浴火重生、兆豐銀如何成為現在國銀在海外法遵的領頭羊，將成為今年海外監理官將聽取的經驗。

(時報資訊)