年初在香港上市的大陸短影音平台快手在此前跌至股價新低後，近期迎來反彈波，2日早喜迎被納入港股通的好消息，在日前幾番大漲的情況下再漲逾11％，不過快手現漲幅有所調整，收斂回6％。
快手2日早在納入港股通利多消息帶動下大漲，10時仍有逾9％的漲幅，但在10時20分時漲幅快速收斂，一度漲不足3.6％。現漲幅再略有反彈跡象，漲5.77％報88.8港元，成交額近22億港元。
在大陸整頓科網平台的背景下，2021年初在香港IPO的快手股價持續下挫，8月20日見上市以來的最低點64.5％。不過快手近日反彈，8月30、31日均大漲逾8％，9月1日則小跌0.65％收盤。
(時報資訊)
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