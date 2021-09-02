【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數215.26點，跌1.17點；總計220家漲、426家跌、96家持平；委買7058215張、委賣4521977張；總成交值719.27億元。

(時報資訊)

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