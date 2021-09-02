【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數17377.73點，跌96.26點；總計176家漲、730家跌、69家持平；委買27000310張、委賣18702263張；總成交值2169.76億元。

(時報資訊)

#台股 #集中市場

延伸閱讀