【時報記者郭鴻慧台北報導】代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，8月分數續增至38分，連續兩個月走升，對應燈號則連兩個月亮黃藍燈。住展雜誌研發長何世昌表示，風向球六大構成指標中，來客組數與成交組數連袂大幅彈升，且已連兩個月上揚，顯示疫情趨緩之後民眾看屋、與購屋信心已經回復；若接下來疫情持續受控，房市將往復甦之路前進，風向球可望朝綠燈逐漸靠攏。

何世昌指出，8月新建案市況明顯呈現淡季不季的態勢，來人與成交都明顯成長，消費者考慮期也出現稍微縮短的跡象，只要價位合理、口碑好的建案銷售速度正在加快，板橋甚至出現秒殺建案。只有台北市因絕大部份建案恪守預約制與分流看屋，以及相對低總價產品嚴重缺貨，市況未能大幅成長。若平順的市況延續到房市928檔，風向球分數可能再往上攀高，將有機會挑戰綠燈。

8月預售屋推案量逾650億元。過去民俗月的成屋推案通常很少，但本土疫情爆發之後，國人體會到疫情比鬼還可怕，部份建商也不顧傳統禁忌、有案就推，由於建商推案意願提高，使8月新釋出的成屋案戶數推升至約5百戶。

受到推案量增加的影響，8月待售住宅建案個數增加至1千3百多個，分數因此下降。由於建案成交價普遍上漲的緣故，8月議價率降至12％以下，議價率分數止跌回升。

至於市況方面，消費者也頗為捧場。8月住展風向球追蹤的指標建案平均來客指數升至24組／周，較7月份（16.1組／周）增加7.9組／周，月增幅約49％，已連續兩個月正成長。來客組數表現較好的區域為台北市南港、新北市三重、新莊、林口、板橋、鶯歌、土城、桃園市中壢、桃園、龜山等地。

(時報資訊)