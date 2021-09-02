【時報記者林資傑台北報導】工業電腦廠艾訊(3088)宣布與全球軟體定義廣域網路（SD-WAN）及網安存取服務邊緣（SASE）開源軟體技術先驅flexiWAN建立合作夥伴關係，協助服務供應商、系統整成商與企業利用更廣泛的網路設備，選擇實現第三方虛擬化網路功能（VNF）的應用程式。

艾訊股東常會通過配息約2.57元，8月3日以52元參考價除息交易，首日填息達約42.31％，惟隨後跟隨大盤一路走低貼息，8月26日下探48.8元的17月低點，近日止跌於49～52元區間盤整，今（2）日開高小漲0.4％至49.7元，早盤持穩盤上。

flexiWAN執行長兼共同創辦人Amir Zmora表示，全球電子元件短缺影響網路服務和其它運算密集市場部署，flexiWAN採用白盒硬體開放架構，提供更多元的選擇及控制。艾訊uCPE設備已完成測試並通過認證，正式成為合作夥伴，共同發展先進網路安全應用解決方案。

艾訊桌上型網路應用平台NA362擁有flexiWAN的SD-WAN開源軟體技術，為邊緣網路提供靈活強大的通用客戶端設備（uCPE）解決方案，經由flexiWAN基於雲的中央管理系統（SD-WAN控制器）管理。

艾訊網路運算平台產品處處長徐仲安表示，很開心能與以開源SD-WAN軟體而聞名全球的flexiWAN合作，並透過白盒uCPE認證成為合作夥伴，使公司客戶不僅能加速SD-WAN部署，同時獲得靈活性、且可大幅節省成本。

艾訊前7月自結合併營收24.73億元、年減5.7％，為近4年同期低點。上半年稅後淨利1.65億元、仍年減6.98％，每股盈餘（EPS）1.98元，為近8年同期低點。不過，7月合併營收4.03億元，月增4.51％、年增8.01％，已回升至近4月高點。

展望後市，艾訊先前預期，未來幾季營收可望優於去年同期，目標第三、四季營收回升至11～12億元、每股盈餘0.8～1元，全年營收預計將有個位數成長，毛利率持穩約36％。依目前在手訂單及客戶展望，若缺料狀況進一步紓緩，成長動能可望增強。

為因應業務成長需求、提升作業效率，艾訊董事會8月初決議斥資5.5億元，買下同業友通位於汐止環河街的廠房土地，土地面積約1005.46坪、建物面積約2956.38坪。據了解，主因公司有擴產需求，交易預計11月完成。

(時報資訊)

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