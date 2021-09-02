【時報記者沈培華台北報導】線材、螺絲、扣件廠聚亨(2022)看好第四季是傳統旺季，伴隨著鋼市持續增溫，公司生產訂單穩定中成長；預期全球鋼鐵供應吃緊，高鋼價時代可望進一步確立，但需留意國際物流的不確定因素，以及新冠病毒不斷變異衝擊全球經濟復甦的力道。

聚亨上半年受惠鋼市榮景，營運比去年同期大幅好轉；2021年1~6月合併營收62.62億元，毛利率14.46%；營業淨利6.51億元，歸屬於母公司業主淨利3.4億元，基本每股盈餘0.71元。

針對目前市況，聚亨公司認為，上半年中國大陸取消鋼材出口退稅、美國積極推動基礎建設計畫，促使全球鋼鐵需求強勁，鐵礦砂價格飆漲。雖近期鐵礦價下修，但煤礦大漲，全球鋼價走在高檔，美國、歐洲行情不見跌勢，鋼材供需吃緊沒有改變，第4季是鋼鐵傳統旺季，前景亮麗。

伴隨著鋼市持續增溫，聚亨生產訂單穩定中成長，為因應訂單需求，將汰舊換新生產設備，使產能提升，為公司帶來正面助益。

展望後市，俄羅斯針對鋼鐵出口加稅，中國大陸也取消熱冷軋鋼品13%出口退稅，預期全球鋼鐵供應愈加吃緊，造成市場供不應求，高鋼價時代可望進一步確立。

聚亨指出，各國隨疫苗施打日益普及，基礎建設及民間消費緩慢升溫，鋼鐵需求持續釋放。但目前國際物流因缺櫃、缺艙及塞港等不確定因素影響，造成貨物運輸大幅延誤，進而帶動運價上漲。

另外，新冠病毒不斷變異，Delta和其他變異病毒可能擴散，且各國疫苗接種進度不一，直接間接衝擊到各國經濟復甦及需求量能。

聚亨7月合併營收7.47億元，年增1.64%；1~7月合併營收70.42億元，年增41.11%。

(時報資訊)

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