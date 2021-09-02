陷入債務危機的中國恒大美元債在1日持續大跌，個別債券單日跌幅甚至超過20％，據統計目前恒大多數美元債已經較面值大打三折，反映出市場憂慮。
港股中國恒大2日股價則在大盤大漲的背景下持續走低，現跌幅達到3.31％報4.08港元，盤中跌至4.07港元為2015年來新低。中國恒大1日收跌逾3％，報4.22港元。
路透報導，目前恒大多數美元債已經較面值大打三折，2022年4月11日到期的恒大美元債單日跌幅甚至超過20％，，市場仍悲觀看待恒大前景。
此前恒大2021上半年業績顯示，雖然淨利大升1.2倍，但主要是受益於出售恒騰網絡在內的附屬公司股權收益帶動。
(時報資訊)
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