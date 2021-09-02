陷入債務危機的中國恒大美元債在1日持續大跌，個別債券單日跌幅甚至超過20％，據統計目前恒大多數美元債已經較面值大打三折，反映出市場憂慮。

港股中國恒大2日股價則在大盤大漲的背景下持續走低，現跌幅達到3.31％報4.08港元，盤中跌至4.07港元為2015年來新低。中國恒大1日收跌逾3％，報4.22港元。

路透報導，目前恒大多數美元債已經較面值大打三折，2022年4月11日到期的恒大美元債單日跌幅甚至超過20％，，市場仍悲觀看待恒大前景。

此前恒大2021上半年業績顯示，雖然淨利大升1.2倍，但主要是受益於出售恒騰網絡在內的附屬公司股權收益帶動。

(時報資訊)

#中國恒大 #港股 #美元債

主要市場指數

紐約道瓊
35410.58 +98.05(0.28%)
21:56
S&P500
4538.82 +14.73(0.33%)
21:56
Nasdaq
15360.69 +51.31(0.34%)
21:56
費半指數
3400.36 +0.40(0.01%)
21:56
日經225
28543.51 +92.49(0.33%)
14:15
南韓KOSPI
3175.85 -31.17(0.97%)
17:01
香港恆生
26090.43 +62.14(0.24%)
16:08
上證指數
3597.04 +29.94(0.84%)
15:00
深圳成指
14277.34 -36.75(0.26%)
16:29
英國FTSE
7151.60 +1.76(0.02%)
21:41
法國CAC
6768.05 +9.36(0.14%)
21:41
德國DAX
15831.96 +7.67(0.05%)
21:41

延伸閱讀