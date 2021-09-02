【時報-台北電】大陸上市公司2020年報業績說明會上，證監會副主席閻慶民表示，截至今年6月底，股票市場投資者數量已達到1.89億。2020年全市場共有3756家上市公司召開業績說明會，占披露年報公司總數的87.41%，與去年相比數量增長超過40%。
據大陸央視財經報導，閻慶民指出，召開業績說明會是資本市場改革關鍵時期的一個重要縮影，也是上市公司和企業關鍵少數關注、尊重投資者的重要體現。
在註冊制推動市場擴容的背景下，增強企業價值創造能力、吸引並增強投資者，截至今年6月底陸股市場投資者已達到1.89億。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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