大陸A股2日早滬深兩市出現分化，兩市大盤原本均開低走高，但深證成指上攻乏力轉跌，現跌幅0.2％，報14,278.74點。上證指數則持續走強漲0.3％，現報3,575.78點。
上證指數漲約0.26％報3,575.78，成交額人民幣（下同）3,055.09億元。深證成指跌0.2％報14,278.74點，成交額3,290億元。
太陽能族群2日早表現強勁，包括瑞和股份、嘉澤新能、晶科科技、愛康科技、明陽智能、意華股份、特變電工、亞瑪頓、林洋能源等十多股集體封板漲停，中來股份、奧特維漲超12%。另一方面，疫苗股、晶片股則集體下挫，軍工等類股持續走弱。
(時報資訊)
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