【時報記者王逸芯台北報導】亞系外資針對矽力-KY(6415)出具最新研究報告，看好在PMIC(電源管理IC)持續緊張，且預計在產能緊張以及ASP持續上升下，矽力-KY毛利率50%以上將成為新常態，將矽力-KY目標價由3600元調升到5300元、評等維持買進。

亞系外資表示，矽力-KY第二季受惠產品組合以及平均售價(ASP)上漲，帶動毛利率衝上53%，遠遠高於市場預期。

亞系外資表示，儘管代工產能緊繃，但在產能有限下，矽力-KY將因此專注於毛利率較高的產品，且因為PMIC持續緊張，故也會向客戶提高售價，目前PMIC的交貨周期不等，約落在50~58周，預計在產能緊張以及ASP持續上升下，矽力-KY毛利率50%以上將成為新常態，預計矽力-KY未來幾個季度將享有50%以上的毛利率表現，一口氣將矽力-KY目標價由3600元調升到5300元、評等維持買進，同時調高今明年每股盈餘預估，調高幅度分別為14%及11%，分別由51.91元及74.13元調高至59.28元及81.96元。

亞系外資表示，PMIC短缺將繼續存在，看好矽力-KY應該能夠透過ASP的上漲並改善其PMIC的產品組合，且矽力-KY還繼續會有第3代節點遷移帶來的毛利率收益(從0.35um到0.18um)，這將有助於提高每片晶圓的產量並降低成本。

亞系外資表示，矽力-KY預計代工產能支持將長期增長，儘管2022年的8 英寸代工產能看起來仍將緊張，但矽力-KY預計，將繼續擁有代工產能支持，尤其是來自聯電(2303)的支持、占比約70-80%，且矽力-KY能夠將持續將調漲成長轉嫁予最終客戶，且持續在尋找新的12吋代工合作夥伴，以維持住營收複合年增長率20~30%。

(時報資訊)

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