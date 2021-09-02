【時報記者林資傑台北報導】迴轉壽司業者亞洲藏壽司(2754)股東常會通過配息約0.49元，今（2）日以74.4元參考價除息交易，開盤即以上漲0.67％的74.9元開出，僅耗時約9分鐘便完成填息，早盤持穩盤上、維持小漲態勢。

受疫情三級警戒內用喊卡衝擊，亞洲藏壽司第二季稅後虧損5382萬元、每股虧損1.17元，雙創歷史新低。不過，在首季獲利創高撐盤下，合計上半年稅後淨利500萬元、每股盈餘（EPS）0.11元，仍較去年同期虧損1525萬元、每股虧損0.4元顯著轉盈。

隨著疫情有所趨緩，外帶服務漸上軌道及月底內用解禁，亞洲藏壽司7月自結合併營收0.36億元，雖年減達83.68％、創歷史次低，但月增達60.68％、自谷底顯著回升。累計前7月合併營收12.08億元、年減2.12％，仍創同期次高。

雖然疫情升溫影響展店進度，但亞洲藏壽司維持穩健展店計畫不變，隨著警戒降至二級，繼1月板橋中山遠百店、4月底中和橋和店後，7月底開出高雄岡山店，桃園遠百店、台中崇德店、南港CITYLINK店接續於8月開幕試營運，將全台門市推升至39家。

為回饋股東並在警戒降級後開拓新客源，亞洲藏壽司宣布導入日本母公司的「股東優待制度」，對持股達10張以上的股東發放商品抵用券2張共1000元，可在全台39家門市使用，盼藉此產生擴散交應，透過股東消費帶來更多顧客。

亞洲藏壽司表示，今年迄今已開出6家店，全年維持新展5～10家步調不變，目前尚有新莊思源路店、彰化中華西路店、嘉義耐斯店等3家新店籌備中。後續將採取「內用＋外帶」模式營運，內用往無接觸供餐方向發展，並推出食材外帶、開發更多外帶商品。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意